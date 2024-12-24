Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


24 Aralık 2024 10:21
Kariyer Basamakları Kılavuzu Hk.

Sayın arkadaşlar,

Kılavuz ilk çıktığında 9. sayfada yer alan örnekte eğitimlerini 02 Ocak 2025 tarihinde eğitimlerini tamamlayanların özlük ve mali haklarının 02 Ocak 2025 tarihi itibariyle devreye gireceğini okumuştum. Biraz önce kılavuza tekrar girip baktım. Bu ibare değişmiş fark ettiniz mi?


Sevdim-Seni
Genel Müdür
24 Aralık 2024 11:16

meb sitesinden şimdi indirdim baktım;

9.sayfa

Örneğin;

1- 5 Eylül 2024 tarihinde kıdem şartını sağlayan, eğitim programını 2 Ocak 2025 tarihinde tamamlayan ve değerlendirmesi 3 Ocak 2025 tarihinde sonuçlandırılan öğretmen için düzenlenecek sertifika tarihi tüm şartları taşıdığı tarih olan 2 Ocak 2025 olacaktır.


b3rn4
Müsteşar
24 Aralık 2024 11:17

Evet şimdi siz söyleyince gidip siteden tekrar indirdim. Özlük ve mali haklar ile başlayan cümleler silinmiş. Dün eşim özellikle kesip işaretleyip yollamıştı o kısmı. Şimdi yok.


b3rn4
Müsteşar
24 Aralık 2024 11:20

Özlük ve mali haklarından sertifika tarihi olan 2 ocak 2025 itibariyle yararlanacaktır. Cümlesi vardı dün.


Sevdim-Seni
Genel Müdür
24 Aralık 2024 11:27

Özlük ve mali haklardan sertifika tarihinde değil,

bir sonraki ay başından itibaren yararlanılır. O cümle yanlış olmuş zaten.

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