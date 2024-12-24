Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Aralık 2024 10:57
İntibak Hesabı.
Şuan bı kamu kurumunda 9/2 derece kademe ile görev yapmaktayım. 2023 yılında yayımlanan KHK ile kadroya geçiş yaptım. 2024 de onlisansi tamamladım. Emsal derece kademe hesabı benim için geçerli olurmu?

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