Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


24 Aralık 2024 11:15
Arazi tazminatları

Türkiye şeker fabrikalarında çalışan arkadaşlardan, tarım teknikerinin arazi tazminatları olarak maaşa ek ne kadar ödeme yapılıyor günlük, bilgisi olan varsa paylasırsa sevinirim.

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