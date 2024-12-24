KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


24 Aralık 2024 11:24
Çaykur anbar memurluğu

Çaykur anbar memurluğu ilanı gelmiş ama nasıl bi iş tam olarak anlamadım kimisi cok zor diyor kimisi normal diyor normal memurluk tan farkı var mı iş yükü nedir kadın için zor mu ulaşım imkan vs bilgisi olan varsa yazsın yoksa duğer alımları beklemek daha mı mantıklı

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Sözlük

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