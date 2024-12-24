karar verme aşaması ne demektir?

mazeret dilekçesi vermiştim ben uzunca bir süre değerlendirilmektedir yazarken şimdi de karar verme aşamasındadır olarak değişti. bu ne anlama geliyor bilenler yardımcı olabilir mi lütfen

mazeret dilekçesi vermiştim ben uzunca bir süre değerlendirilmektedir yazarken şimdi de karar verme aşamasındadır olarak değişti. bu ne anlama geliyor bilenler yardımcı olabilir mi lütfen