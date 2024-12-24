Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


24 Aralık 2024 11:43
Başöğretmenlik suresi

Arkadaşlar az önce baktım mebbis güncellenmiş ve baş ogretmenlik hizmet süremin dolacağı tarih 7 Eylül 2025 yazıyor bu durumda eğitimi ne zaman alırım? 1 yıl boşuna bekletmezler dlmi?Ben agustos 2006 da devlete başladım onun öncesinden 1 yıl özel okulda çalismistim 30 Nisan baz alındığı için kafam karıştı lütfen bilen biri bana söylesin


kup1
Şef
24 Aralık 2024 12:18

Hizmet birleştirdiniz mi hocam?


Salih3425
Aday Memur
24 Aralık 2024 12:30

Suan uzman misiniz?


Salih3425
Aday Memur
24 Aralık 2024 12:31

Yeni kılavuzu bekleyeceksiniz.


sosyalci_hope
Şube Müdürü
24 Aralık 2024 13:18

06/09/2005 göreve başlama tarihi durum nasıl işleyecek.


demeterrr
Şube Müdürü
24 Aralık 2024 13:27

Evet çok önceden birleştirmistim

kup1, Dün

Hizmet birleştirdiniz mi hocam?


demeterrr
Şube Müdürü
24 Aralık 2024 13:29

Evet yamanım

Salih3425, Dün

Suan uzman misiniz?


armatr
Aday Memur
24 Aralık 2024 13:30

16/09/2005 yılında 4/C kısmi zamanlı olarak 9 aylık bir sürem var ve başvuru ekranında eklenmemiş olarak görünüyor. Aynı durumda olanlar nasıl bir süreç izlemeliyiz


demeterrr
Şube Müdürü
24 Aralık 2024 13:30

Evet uzmanım


armatr
Aday Memur
24 Aralık 2024 15:57

Mebbise 4/c li sürelerişlenmiş arkadaşlar. Herhangibir işleme gerek kalmadı


psyahmet78
Aday Memur
24 Aralık 2024 16:15

milli eğitime bağlı özel eğitim kurumlarında mebbise işlenmiş 5 senem olduğu halde bu süre, başöğretmenlik için gereken süreye işlenmemiş olarak görülüyor. klavuza göre başöğretmenliği hakediyorum ama mebbise göre 2027 tarihinde başöğretmenliği hakediyorum. bunu nasıl düzeltebilirim?


Mülayimbiri
Aday Memur
24 Aralık 2024 16:55

Benzer durum bende de vardı hocam. MEBBİS'te işlenmiş olması süreye dahil olacağı anlamına gelmiyor. Benim kayıtlarımda özel kurum işliydi ama oradaki görev bölümü boş idi, ilçe millî eğitime gidip düzelttirmiştim. Oradaki görevi yazan boşluk kısmına öğretmen yazdılar, hata düzeldi. Sizinkinde de benzer durum olabilir. İlçe millî eğitiminize giderseniz yardımcı olurlar.

psyahmet78, Dün

milli eğitime bağlı özel eğitim kurumlarında mebbise işlenmiş 5 senem olduğu halde bu süre, başöğretmenlik için gereken süreye işlenmemiş olarak görülüyor. klavuza göre başöğretmenliği hakediyorum ama mebbise göre 2027 tarihinde başöğretmenliği hakediyorum. bunu nasıl düzeltebilirim?

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