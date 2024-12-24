KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : supporters.


24 Aralık 2024 12:07
Vergi Müfettiş Yardımcılığı

Arkadaşlar merhaba, hazine maliye bakanlığının vergi müfettiş yardımcılığı sınavına gireceğim mühendis kadrosundan. Vergi müfettiş yardımcılığı nedir ne iş yapar şartları maaşı falan kamudaki mühendis ile kıyaslandığında ne kadardır? Bilenler yardımcı olabilir mi? Bir de iki grup halinde alıyordu ( 1. hukuk ve iktisadi bilimler 2. Mühendislik bölümleri) acaba kendi mesleğimizi mi icra edeceğiz yoksa müfettişlik mi yapacağız?

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