Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


24 Aralık 2024 12:10
90 Saat Seminer sorunu

Arkadaşlar bu doksan saat seminer nasıl olacak,biter mi arkadaş.Gece gündüz izlesem bitmez.Yok mu bu işin pratik Bilgisayarı açsak kendisi otomatik ilerlese olmaz mı.?


kup1
Şef
24 Aralık 2024 12:14

Arkadaşım siz almayın seminer en kolay çözümü bu. Gerçekten diyecek bişey bulamıyorum hayretler içindeyim şu dediklerinizi bir öğretmen mi hatta on ya da yirmi yıllık bir öğretmen mi söylüyor?


ademix
Aday Memur
24 Aralık 2024 12:32

Birincisi 90 değil 80 saat. İkincisi bir öğretmenin şu satırları böyle ulu orta yazması mesleki etik açısından hiç yakışık değil. Sonra da öğretmenin itibarı yerlerde diye sosyal medyada şikayet edip dururuz böyle.


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
24 Aralık 2024 12:51

Boyle tiplerin ogretmen olmayq bile hakkı yok. Okuldadq yatıyor böyle tiplet


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
24 Aralık 2024 13:42
valla şunu gören adamlara yata yata para kazandırıyor dedirtiyorsunuz zorla. 40 saat yüzyüze deseler koşa koşa gidecektiniz günlerce. evde sıcak bilgisayar, telefon başında eğitim alacaksınız. daha ne

bahçesaray
Memur
24 Aralık 2024 13:57

Konuyu açanda ,yorum yazanda, bunu da yazan aynı şeyi yapıyor,kırmayalım birbirimiz, dağılalım.....

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