Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


24 Aralık 2024 12:25
Yayınlanacak yönetici görevlendirme yönetmeliği hakkındaki düşünceleriniz nelerdir

yeni yönetmelikte 4 artı dört şeklinde devam edeceği, ancak 2,3 ve 5,6 ve 6. yılda da, istenildiği takdirde yer değiştirme yapılacağını düşünüyorum

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