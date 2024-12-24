Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


24 Aralık 2024 12:45
Resmi gazetede KİT lerle ilgili 2025 eleman istegi

Bugün resmi gazetede yer alan kitlere ve bazı kurumlarina 2025 yılına ait personel (memur,mühendis,işçi.. vs.) istek sayıları sorulmuş bu ne demek oluyor ? Ozellestirme konusunda bir çıkarımda bulunulabilirmi? Yoksa normal bir prosedür mu ?


goledusenvagon
Aday Memur
24 Aralık 2024 14:18

MKE yapılandırmasından hatırlayanlar bilirler. Yapılandırma/özelleştirme olana kadar neredeyse her şey normal hayatın akışında devam eder. Buradan varsayım yapmak niyet okumak olur.


Nakamuraaa
Şef
24 Aralık 2024 14:28

Bence tam tersine özelleştirilmeyeceği çıkarımı yapılır. Kpss atamasıyla personel alınacaksa özelleştirme söz konusu değil demektir.


dopetr
Memur
24 Aralık 2024 15:58

tarih ve sayı verirmisiniz


mutidmanyurdu208
Aday Memur
24 Aralık 2024 17:43

bulunulan pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibarıyla ihraz ettikleri unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalar, bu sınırlamanın dışında olacak.

Ünvan değişikliği sınavı yapabilirsiniz izin almanıza gerek yok mu demek acaba


dopetr
Memur
24 Aralık 2024 20:14

elaman isteğinden bahsetmiyor. istenilen elemanlar artık özelleştirme idaresi başkanlığına da bildirilip onay verilirse alınacak diyor. ve senede en fazla 3 ayrı dönem eleman istenir daha fazla isteyemez diyor.


aslan1319
Aday Memur
25 Aralık 2024 09:31
Buradaki durumun tam olarak ne olduğunu ben de merak ediyorum, bilen varsa açıklarsa seviniriz. ( Mut :) )
mutidmanyurdu208, Dün

bulunulan pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibarıyla ihraz ettikleri unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalar, bu sınırlamanın dışında olacak.

Ünvan değişikliği sınavı yapabilirsiniz izin almanıza gerek yok mu demek acaba


kaanatli
Şube Müdürü
25 Aralık 2024 09:36

Başka KİT'lere geçmek istersen üst kadrolara gidebilisin eşdeğer kadrolara 3 yıl geçmeden gidemezsin demek. Unvan değişikliği sınavı ile ilgisi yok. Önceki yıllarda olan maddenin aynısı.


togizmir
Genel Müdür
25 Aralık 2024 09:46
Yanılıyorsunuz. MKE'ye en son 2019/1 ataması ile personel alındı. 2021 temmuzda yapısı değişti. Yani en son personelini yapısı değişmeden iki yıl önce almış oldu.
goledusenvagon, Dün

MKE yapılandırmasından hatırlayanlar bilirler. Yapılandırma/özelleştirme olana kadar neredeyse her şey normal hayatın akışında devam eder. Buradan varsayım yapmak niyet okumak olur.

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