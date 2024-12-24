Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


24 Aralık 2024 12:45
Resmi gazetede kitlerle ilgili 2025 eleman istegi

Bugün resmi gazetede yer alan kitlere ve bazı kurumlarina 2025 yılına ait personel (memur,mühendis,işçi.. vs.) istek sayıları sorulmuş bu ne demek oluyor ? Ozellestirme konusunda bir çıkarımda bulunulabilirmi? Yoksa normal bir prosedür mu ?

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