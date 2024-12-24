Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


24 Aralık 2024 12:59
Özel çocuğu mebbis e işletmek için ne yapmak lazım?

mazarete bağlı tayin ya da norm güncellemelerinde özel gereksinimli 1.dereceden yakını olanlar mebbise bu durumu nasıl işletiyorlar acaba?

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