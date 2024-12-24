Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Aralık 2024 13:15
Mehil izninde alınan sağlık raporu

mehil müddetinin 4 gününde rapor aldım.. nasıl bir yol izlemeliyim.. gideceğim ilde il merkezi veya ilçede çalışacağım henüz belli değil. raporu sonçalıştığım yere mi vereceğim..

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