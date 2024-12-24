Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


24 Aralık 2024 13:44
Adli Yardım
meraba arkadaşlar. idari davada adli yaedım kabul edilir ise ilk dereceyi kaybeder isen o yardım istinaftada geçerli mi bilgisi olan var mı? ya da danıştaya kadar kapsıyor mu?

Kenzo123
Memur
24 Aralık 2024 13:55

Hüküm kesinleşinceye kadar adli yardım devam eder

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