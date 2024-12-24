Adli Yardım

meraba arkadaşlar. idari davada adli yaedım kabul edilir ise ilk dereceyi kaybeder isen o yardım istinaftada geçerli mi bilgisi olan var mı? ya da danıştaya kadar kapsıyor mu?

meraba arkadaşlar. idari davada adli yaedım kabul edilir ise ilk dereceyi kaybeder isen o yardım istinaftada geçerli mi bilgisi olan var mı? ya da danıştaya kadar kapsıyor mu?