Disiplin cezasının sistemden silinmesi

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : swat3410
Çok Yazılan Konular
Danıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıİcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerEmniyet çalışanının aldığı maaşVakıfbank sky limitTaltif sadece 5-6 şubeye yatmışKhk ile ihraç olan polisin emekli maaş ve ikramiyeleri2025 banka promosyonuAnksiyete bozuklukları dilim belirtir rapor26 Nisan 2017 tarihinde açığa alınanlar
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Memur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alım