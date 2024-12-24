Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Aralık 2024 13:47
Disiplin cezasının sistemden silinmesi

Disiplin cezası mahkeme tarafından iptal edildi. Pbs den ne zaman silinir?


Brse
Memur
24 Aralık 2024 13:55

Hemen


212221
Aday Memur
24 Aralık 2024 13:57
Mahkeme emniyete yazı yazar Emniyet mahkeme kararını alınca siler
Brse, 2 saat önce

Hemen


212221
Aday Memur
24 Aralık 2024 13:59
Emniyet istinafa da usulen götürüyor haberin olsun
212221, 2 saat önce
Mahkeme emniyete yazı yazar Emniyet mahkeme kararını alınca siler
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