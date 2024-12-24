Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Aralık 2024 14:02
Hapis cezasının memurluğa etkisi

2 yil hapis cezasi alip paraya cevrilen ceza yuzunden ihrac gelirmi?

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