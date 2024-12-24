Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


24 Aralık 2024 14:15
2025'te havuz tayini-GYS

2025 yılında havuz tayinleri mi önce açılacak görevde yükselme sınavımı bilgisi olan arkadaş varmıdır. havuz tayinlerini düşünen görevde yükselme sınavına giremeyecek mi ?


E.Kayı Han
Editor
24 Aralık 2024 15:06

Sınavın Türkiye geneli olması lazım. O zaman bu tür bir sıkıntı olmaz.

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