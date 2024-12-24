KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


24 Aralık 2024 15:03
Türkiye Taş Kömürü Kurumu

Merhaba. TTK da elektrik teknikeri için iş şartları ücretler nelerdir bilginiz var mı

Çok Yazılan Konular

Adalet bakanlığı alımlarıAile evi mi, şehir dışı mı?DHMİ makine teknikeri3249 Bilgisayar ProgramcılığıDHMİ Mekatronik Teknikeri Sağlık ŞartlarıTCDD Hat Bakım Onarım Memuru Hk.2024 merkezi atama TCDD elektrikTercihim konusunda yardım eder misinz?Mekatronik 2022 Önlisans Branş sıralamaKPSS 2022/2 mekatronik tercihleri

Sözlük

kendin çalar kendin oynarsın 4 arka sokaklar 2 değişik yollarda 1 gih sınıfı memurlar 1 adıyaman 1 Dizi 1 kırmızı kar yağdığı zaman 3 köy yumurtası 3 simit 2 göz 1

Son Haberler

Sema öğretmenden acı haber: 13 günlük yaşam savaşını yitirdiFunda'nın sır ölümü: Erkek arkadaşı gözaltındaMalatya'da FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyonDepremde 72 kişinin öldüğü İsias Hotel davası sürüyorOrdu'nun balı 55 ülkeye ulaşıyor

Editörün Seçimi

Memur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alım