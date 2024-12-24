Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Aralık 2024 15:19
Acil!!Heyet bitiminde başlama yapmadan tek hekim raporu alınır mı?

Bilgis olan var mı?


masterrrrr
Memur
24 Aralık 2024 15:54

Ayni rahatsizliktan mi aldin tek hekim raporunu?

Toplam 1 mesaj

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