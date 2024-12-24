Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Aralık 2024 15:19
Heyet bitiminde başlama yapmadan tek hekim raporu alınır mı?

Bilgis olan var mı?


masterrrrr
Memur
24 Aralık 2024 15:54

Ayni rahatsizliktan mi aldin tek hekim raporunu?


Yukatuman
Şef
24 Aralık 2024 16:17

Farklı


umtblc
Şef
24 Aralık 2024 20:41

alırsın kardeşim. çalıştığın şehirdeysen heyet bitimi birimine bilgi ver hastanedeyim diye git al raporunu, bir sorun yaşamazsın.

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