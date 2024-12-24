Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


24 Aralık 2024 15:20
Heyet bitiminde başlama yapmadan tek hekim raporu alınır mı?

Bilgisi olan var mı?


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
24 Aralık 2024 16:37

Eğer yıl içinde toplam 40 gün tek hekim raporu verilmemişse tek hekim raporu verilebilir. 40 günü geçmişse heyet raporu gerekir.


kirpii
Aday Memur
25 Aralık 2024 01:06

alırsın

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