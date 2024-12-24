KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


24 Aralık 2024 15:22
Taşkömürü Kurumu

Merhaba. TTK yı tercihe yazacagım. Nasıl bi kurum olanakları nasıldır? Sorabileceğim kimseyi bulamadım.

Çok Yazılan Konular

Kamu yönetimi p3 83.68İİBF mezunları olarak taban puan ne olur?4000 imam hatip?Sürveyan ve Hareket Memuru Kpss 2024-Hukukçularmemurlukta neden bu kadar mobing var Jandarma Avukat AlımıLisans Maliye mezunuyum Bilgisayar Mühendisliği 2025 KPSS önemli mi?Puan silinmiş

Sözlük

Geceye berbat bir his bırak 1 değişik yollarda 1 carry on 1 su altı dedektörlü arama videoları 2 trip atan kadın 2 kırmızı kar yağdığı zaman 3 Cahildim dünyanın rengine kandım 1 2024 1 nuh'un gemisi 6 köy yumurtası 3

Son Haberler

Sema öğretmenden acı haber: 13 günlük yaşam savaşını yitirdiFunda'nın sır ölümü: Erkek arkadaşı gözaltındaMalatya'da FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyonDepremde 72 kişinin öldüğü İsias Hotel davası sürüyorOrdu'nun balı 55 ülkeye ulaşıyor

Editörün Seçimi

Memur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alım