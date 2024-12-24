Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


24 Aralık 2024 15:31
Bir "öğretmen" aldığı kripto paraların reklamını yapmak için çocukları kullandı.

Ben böyle rezil bir insan böyle aşağılık bir insan görmedim.

https://x.com/HaberReport/status/1871257595224412443

https://t24.com.tr/amp/video/ogretmenin-kripto-para-reklami-icin-ogrencileri-kullandigi-iddasi-tepki-cekti,62655

ve bu videoyuda yabancılara yollamış. böyle bir insanı öğretmen yapan sistemin içindeyiz. Bu çocuklar büyüdüğünde ne düşünecek ne yapacak ?

bu öğretmen kimse bulunmalı meslekten atılmalı sonra kripto trader lık mı yapıyor ne halt ediyorsa etsin.

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