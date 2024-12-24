Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


24 Aralık 2024 16:19
başöğretmenlik için özel kurumlardaki hizmet işlenmemiş

23 yıllık öğretmenim bunun beş senesi milli eğitime bağlı özel eğitim kurumlarında geçti ve mebbise işlendi. ama mebbisteki başöğretmenlik süre hesabına tıkladığımda sadece devlette kadrolu olduğum süreleri saymış 17 yılım görünüyor. başöğretmenliğe 2027 eylülde hak kazanacağımı söylüyor. halbuki kalvuzda meb e bağlı özel eğitim kurumlarında geçirilen sürenin sayılacağı yazıyordu. bu hatayı nasıl düzeltebiliriz?


Mülayimbiri
Aday Memur
24 Aralık 2024 16:48

İlçe millî eğitim müdürlüğünüze başvurduğunuzda muhtemelen hatayı düzeltirler.

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