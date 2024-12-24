Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


24 Aralık 2024 16:22
Öğretmenin Öğrenciyi Darp Ettiği İddiası - Muhakkiklik Dosyası

Arkadaşlar, öğretmenin öğrenciyi darp ettiği iddiası var. Bununla ilgili muhakkik dosyası düzenliyoruz.

Öğretmenin suçunun sübut bulmadığı bariz, ortada bir iftira var ancak biz dosyayı hazırlarken hangi yönetmelik veya kanunu ilgi tutacağız?

Yani suçun olmadığını söylerken hangi yönetmelik veya kanuna dayandıracağız?


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
24 Aralık 2024 16:32

Size "Alınan ifadeler ve sunulan delillerin incelenmesi sonucunda hakkında inceleme yapılan ..... adlı kişinin -öğrenciyi darp etme- suçunu işlemediği kanaatine varılmıştır" diye kanaat belirteceksiniz.

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