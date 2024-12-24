Öğretmenin Öğrenciyi Darp Ettiği İddiası - Muhakkiklik Dosyası

Arkadaşlar, öğretmenin öğrenciyi darp ettiği iddiası var. Bununla ilgili muhakkik dosyası düzenliyoruz.

Öğretmenin suçunun sübut bulmadığı bariz, ortada bir iftira var ancak biz dosyayı hazırlarken hangi yönetmelik veya kanunu ilgi tutacağız?

Yani suçun olmadığını söylerken hangi yönetmelik veya kanuna dayandıracağız?