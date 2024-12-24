Sözleşme feshinin işleme alınmaması

Arkadaşlar merhaba. Aile Bakanlığında 4-B sözleşmeli Asdep/Sosyolog olarak görev yapıyordum. 4-5-6-9-10-11-12-13-16-17 Aralık tarihlerinde işe gitmedim. 10 gün boyunca tutanak tutuldu ve işe gelmediğime dair İl Müdürlüğüne yazı yazıldı. 18 Aralık'tan bu yana sigorta çıkışımın yapılmasını bekliyorum lakin ne sigorta çıkışım yapıldı ne de geri ödeme tutarı hesaplanıp benden maaş iadesi istenildi. İl Müdürlüğünü arıyorum bana "Ankara'ya yazdık 3 gün sonra mı sözleşme feshediliyor 10 gün sonra mı diye sorduk henüz cevap gelmedi, cevabın gelmesini bekliyoruz" diyorlar. Yarın bir hafta olacak hem özelde bulduğum işten olacağım sigorta çıkışım bir türlü yapılamadığı için hem de geri ödeme tutarını bilmediğimden ötürü harcama yapamıyorum. Bu haldeyken hukuki olarak ne yapabilirim? Noterden ihtarname çekebilir miyim İl Müdürlüğüne? Bilgisi olan varsa ve yardımcı olursa sevinirim. İşi bıraktık, sigorta çıkışımızı vermiyorlar böyle birşey olur mu ya.