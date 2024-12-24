Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


24 Aralık 2024 16:31
3628 günüm var

30 Nisan ı baz aldığımda 3628 gün ediyor. 22 günle Uzman öğretmenliği kaçırıyor muyum?


asrınmücahidesi
Genel Müdür
24 Aralık 2024 16:35

pardon 24 Aralık ı baz alınca 3501 gün ediyor :( 149 günlük kaybım var


asrınmücahidesi
Genel Müdür
24 Aralık 2024 16:47

ama 30 nisan baz alınacağı için 22 günle kaybetmiş oluyorum ve hazmedemiyorum


Velocıraptor
Genel Müdür
24 Aralık 2024 16:50

1 ayla kaçırdıktan sonra 15 yılın her bir yılı hazmetmekle geçti. Sizde inşallah en kısa sürede kazanırsınız unvanı ve getirilerini.


Çölgezer
Aday Memur
24 Aralık 2024 17:05

Bir söylentiye göre bakanlık 4 ayda bir yeni başvuru alacakmış

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