Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Aralık 2024 16:47
Kariyer uzmanları maaş düzenlemesi
Herkese merhaba, konuya ilişkin bilgisi olan yazabilir mi? Bugün meclis genel kuruluna geleceği söyleniyordu.

Defender0606
24 Aralık 2024 16:49
Herkese merhaba, kariyer uzmanları maaş düzenlemesine iliskin bilgisi olan var mı? Bugün meclis genel kuruluna geleceği soyleniyordu.
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