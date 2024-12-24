Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


24 Aralık 2024 16:53
Başöğretmenlik Süre Hesaplama Sonucu

Sorgulama ekranı değişmiş. Yeni halde benim şöyle çıkıyor. Herhalde Başöğretmenlik hakkım var değil mi ?

Hesaplama Tarihi :30.04.2025

Hesaplanan Toplam Süre : 7934 GÜN

Başöğretmenlik için gerekli süreyi (20 yıl) dolduracağı muhtemel tarih : 04/09/2023

Uzman Öğretmenlik için gerekli süreyi (10 yıl) dolduracağı muhtemel tarih : 06/09/2013


baracuda60
Aday Memur
24 Aralık 2024 17:51

4/09/2023 tarih itibiariyle haketmişsiniz hocam

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