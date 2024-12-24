KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


24 Aralık 2024 17:02
Arkadaşlar İşkur'un (İUP) kapsamında destek personeli olarak çağrıldım alımlar geldiğinde istifa ets

Alımlar gelene kadar işkura başvurdum ve destek personeli olarak çağrıldım. Kpss şartı vesayle yoktu başvururken ama kamu olarak mı geçiyor onu bilmiyorum başvururken istifa durumunda herhangi bir sıkıntı olacağı yazmıyordu bilgisi olan var mı?

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