uzman öğreticilik

atanmadan önce özel bir kurumda uzman öğretici unvanıyla çalıştım. bugün uzman öğretmenlik süre hesabında bunu göstermiyor. hizmet birleştirme yaptım daha önce ama mebbiste ünvan olarak gözükmüyor bu hizmet birleştirme ondan olabilir mi

atanmadan önce özel bir kurumda uzman öğretici unvanıyla çalıştım. bugün uzman öğretmenlik süre hesabında bunu göstermiyor. hizmet birleştirme yaptım daha önce ama mebbiste ünvan olarak gözükmüyor bu hizmet birleştirme ondan olabilir mi