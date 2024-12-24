Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


24 Aralık 2024 17:09
uzman öğreticilik
atanmadan önce özel bir kurumda uzman öğretici unvanıyla çalıştım. bugün uzman öğretmenlik süre hesabında bunu göstermiyor. hizmet birleştirme yaptım daha önce ama mebbiste ünvan olarak gözükmüyor bu hizmet birleştirme ondan olabilir mi

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