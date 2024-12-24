Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Aralık 2024 18:40
Polis/asker ataması

şuan şark ilindeyiz eşim tskda askeri personel bende polis memuruyum memleketimiz olan küçük ile(orasıda şark geçiyor bize ) gitme olasılığı var eşim giderse bende gidebilir miyim bunun yönetmelikteki maddesi falan varmı

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