Aile yardımı bildirimi

emniyetteki mutemetlere fazla itimat etme. eşim bir aydan az ücretsiz izne ayrıldı. bana dediler ki bir aydan az olduğu için eş yardımı alamazsin benim aklıma yatmadı. tekrar gittim destek şubeye yine kesinlikle alamazsın dediler. aklima yatmadı hastanenin mutemedine sordum. olmaz öyle şey bir gün bile olsa alırsın dedi. neticede eş yardımı aldım. sende bu duruma göre hesaplattir. eş yardimini.

emniyetteki mutemetlere fazla itimat etme. eşim bir aydan az ücretsiz izne ayrıldı. bana dediler ki bir aydan az olduğu için eş yardımı alamazsin benim aklıma yatmadı. tekrar gittim destek şubeye yine kesinlikle alamazsın dediler. aklima yatmadı hastanenin mutemedine sordum. olmaz öyle şey bir gün bile olsa alırsın dedi. neticede eş yardımı aldım. sende bu duruma göre hesaplattir. eş yardimini.