Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Aralık 2024 19:16
Aile yardımı bildirimi

eşim çalışmıyordu daha sonra işe girdi ben bildirimi yapmayı bilmediğimden ve beni kimsenin uyarmamasından dolayı 8 ay boyunca eş yardımı aldım şuan eşim çalışmıyor. bunu tespit edebilirlermi. tespit edilmesi durumunda ne yapılır bilgilendirirseniz sevinirim


Golge19golge
Aday Memur
24 Aralık 2024 19:49

Geriye dönük o parayı mutemet peşin senden keser. Bu durumu öğrenince


caner alaca
Aday Memur
24 Aralık 2024 21:08
Tarafınıza kişi borcu çıkartılmasını içeren bir metin hazırlayarak dilekçe göndereceksin.Mutemet gerisini halleder

ahmet7174
Memur
24 Aralık 2024 21:11
Eğer bildirmezseniz geçmişe dönük yasal faizi ile geri alırlar.

diyorumki06
Şef
24 Aralık 2024 21:14
emniyetteki mutemetlere fazla itimat etme. eşim bir aydan az ücretsiz izne ayrıldı. bana dediler ki bir aydan az olduğu için eş yardımı alamazsin benim aklıma yatmadı. tekrar gittim destek şubeye yine kesinlikle alamazsın dediler. aklima yatmadı hastanenin mutemedine sordum. olmaz öyle şey bir gün bile olsa alırsın dedi. neticede eş yardımı aldım. sende bu duruma göre hesaplattir. eş yardimini.

adalı-polis
Genel Müdür
24 Aralık 2024 21:39

Ses etmezsen kimse anlamaz, aöa hak ettiğin para mı hayır?

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