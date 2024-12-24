Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Aralık 2024 19:16
eş yardımı
eşim çalışmıyordu daha sonra işe girdi ben bildirimi yapmayı bilmediğimden ve beni kimsenin uyarmamasından dolayı 8 ay boyunca eş yardımı aldım şuan eşim çalışmıyor. bunu tespit edebilirlermi. tespit edilmesi durumunda ne yapılır bilgilendirirseniz sevinirim

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