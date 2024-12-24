eşim çalışmıyordu daha sonra işe girdi ben bildirimi yapmayı bilmediğimden ve beni kimsenin uyarmamasından dolayı 8 ay boyunca eş yardımı aldım şuan eşim çalışmıyor. bunu tespit edebilirlermi. tespit edilmesi durumunda ne yapılır bilgilendirirseniz sevinirim

eşim çalışmıyordu daha sonra işe girdi ben bildirimi yapmayı bilmediğimden ve beni kimsenin uyarmamasından dolayı 8 ay boyunca eş yardımı aldım şuan eşim çalışmıyor. bunu tespit edebilirlermi. tespit edilmesi durumunda ne yapılır bilgilendirirseniz sevinirim