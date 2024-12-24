Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


24 Aralık 2024 19:18
4C lı çalışılan süreler

4c li çalıştığım süre baş öğretmelik süre hesaplamasında görünmüyor ..acaba sistemsel bir hatamıdır .ücretli yapılan süre görünürken 4c nin görünmemesi ilginç...

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