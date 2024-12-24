KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


24 Aralık 2024 19:35
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi - (657-4/B) alım ilanı

Son başvuru tarihi 22 Kasım olan personel alımı ilanının sonuçları Üniversite'nin web sayfasında yayınlanmış. Başvuranların hakkında hayırlısı olsun.

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