KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


24 Aralık 2024 20:01
Ehliyet Yükseltme

Merhaba değerli arkadaşlar KPSS alımlarında şansımı artırmak için 2011 yılında aldığım B sınıfı ehliyetimi şimdi C sınıfı olarak yükseltmeyi düşünüyorum KPSS Ortaöğretimden 79,035 puanım var tavsiye eder misiniz ?

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