Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


24 Aralık 2024 20:13
MKE Çalışanları

Arkadaşlar formda MKE çalışanı varsa kısa bir sorum olacaktı.

Kurumda özlük hakları anlamında eskiden mi daha iydi yoksa şuanki sistemde mi daha iyi?

Mavi yaka, beyaz yaka maaşlar ne durumda, neye göre belirleniyor? Özellikle mühendis ve uzmana denk maaşlar.

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