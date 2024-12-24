Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


24 Aralık 2024 20:26
uzmanlıkta ücretli öğretmenliğinde baz alınması

yeni değişikliğe göre bu sürelerde ekleme yapılmış iyide bunu neden daha önce yapmadınız ona göre benim haziranın 2023 de zaten 10 yılım doluyormuş 1 yıldır boşu boşuna uzmanlığımı alamadım zamanında çok uğraştık sayın diye saymadınız geçen yıl sayılmadığı için yine başvuru yapamadık gerçekten mebi anlamıyorum artık ya


mıcheal owen
Daire Başkanı
24 Aralık 2024 20:56

Hocam bu yıl alıyor musun ona bak ne yapalım ben de askerlik sayılsa geçen şubatta uzman olmam lazımdı ama bundan sonra askerlik sayılırsa da ne yapalım zararın neresinden dönülse kârdır demek lazım. İnsanlar bir şekilde mağdur oluyor bir yıl sonra kpss girsen öabtye girecektin, iki yıl sonra atanmış olsan mülakata girecektin. Bırak bari sen yandın senden sonrakiler yanmasın iyi düşünelim iyi olsun.

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