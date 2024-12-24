Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Aralık 2024 20:29
Eş durumundan gih olma

gih olmak için son durum nedir. eşi çakılı kadroda olanlarin gih durumları onaylanıyor mu


Brse
Memur
24 Aralık 2024 20:40

Hayır . Eş durumu artık red geliyor. Emniyet baktı polis kalmayacak red veriyor


renovatio_1982
Aday Memur
24 Aralık 2024 22:52
mahkeme ile olunabilir mi

Ragıp Gelibolu
Memur
25 Aralık 2024 09:26

Yakın zamanda dilekçe ver talep et.

Yönetmeliği değiştirebilirler.

Red gelince idare mahkemesi yoluyla geçersin.

renovatio_1982, Dün
mahkeme ile olunabilir mi

diyorumki06
Şef
25 Aralık 2024 10:40
emniyet mahkeme dinlemiyor ki. başka ile tayin cikartiyor uğraş diyor sana da.
renovatio_1982, Dün
mahkeme ile olunabilir mi
Toplam 4 mesaj

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