Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Aralık 2024 20:29
gih olma durumu
gih olmak için son durum nedir. eşi çakılı kadroda olanlarin gih durumları onaylanıyor mu

Brse
Memur
24 Aralık 2024 20:40

Hayır . Eş durumu artık red geliyor. Emniyet baktı polis kalmayacak red veriyor

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