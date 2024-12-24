Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


24 Aralık 2024 20:33
Personel Servisi

Cezaevi personel servisleri kısıtlanıyor güzergahlar düşürülüyor. Bu konuda düşünceleriniz neler? Cezaevi personelleri hak ararken elindekinden de oluyor. Ekonomiyi biz mi düzeltecez?kısıtlanabilecek Onca kalem varken neden hep en alt tabaka ezdiriliyor? Cezaevleri merkezlerin 40-50 km uzağında inşa et sınra servisleri kısıtla.. söylenecek çok şey var boğazımda düğümlenmiş?

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