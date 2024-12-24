Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


24 Aralık 2024 20:41
Sadece 1 Gün ile Başöğretmen...

Selam arkadaşlar, başöğretmenliğe başvuru tarihi olarak 01/05/2025 olarak görünüyor. Acaba yeni bir hak verirler mi?


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
24 Aralık 2024 20:49

Bunun siniri mi var ? İr başkası da 1 ayla kaçırıyor ne olsun istiyorsun ?

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