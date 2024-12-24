Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Aralık 2024 20:48
2025 yılı asgari ücreti 22104 TL oldu

Asgari ücret yüzde 40 artışlar 22104 TL oldu.


Anuşirvann
Genel Müdür
24 Aralık 2024 20:50

Ben defalarca yazdım 23 bini geçmez diye. Fakat millet pembe hayaller kurdu :))


intoksikasyon
Aday Memur
24 Aralık 2024 20:54
%30

Türkçeci_7
Müsteşar
24 Aralık 2024 20:55

Bence Erdoğan dokunuşuyla 23 bin olacak


Uzman-karacalı
Şube Müdürü
24 Aralık 2024 20:55

Pardon arkadaşlar yüzde 30 yazacaktım.


M Can
Genel Müdür
24 Aralık 2024 20:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni asgari ücretin yüzde 30 artışla net 22 bin 104 lira olduğunu belirterek, ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

:)

Türkçeci_7, 38 dk. önce

Bence Erdoğan dokunuşuyla 23 bin olacak


Uzman-karacalı
Şube Müdürü
24 Aralık 2024 20:58

Geçti artık hocam

Türkçeci_7, 38 dk. önce

Bence Erdoğan dokunuşuyla 23 bin olacak


Kalet
Daire Başkanı
24 Aralık 2024 21:01

22000 TL asgari ücret aç yaşayın demektir


Vardır bir hayır
Memur
24 Aralık 2024 21:12

Muazzam para, harika para bu parayla 4 kişilik bir ailece hem çok rahat geçinir hemde yatırım yapma imkanı oldu asgari ucretli arkadaşlarin hayırlara vesile olsun Allah bin bereket versin çalışanlarımız yine ve yeniden enflasyona ezdirilmedi:)


Özgürlükzamanı
Şef
24 Aralık 2024 21:18

Bu ücret bile çok !


üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
24 Aralık 2024 21:23

cok verdi 22 bin lira asgari ucret icin cok fazla

ben olsam 17.500 tl den 1 kurus fazla vermezdim

Fazla para insani azdirir, gunaha sevkeder


cetek
Şube Müdürü
24 Aralık 2024 21:24

Bozdurun bozdurun harcayın artık


tegmen-kayzer
Şef
24 Aralık 2024 21:29

Ocakta memur maaşlarına yüzde 12,50 zam gelecek. Asgari ücrete yüzde 30 verildi. Yine de iyi verilmiş bu şartlarda


egop0
Aday Memur
24 Aralık 2024 21:29
Elleme iyi oldu!

Thalesemre
Genel Müdür
24 Aralık 2024 21:32

Neden bu kadar şaşırdı ki millet? Ben iki ay önce ekonomi yönetimi yüzde 30 istiyor dedim. Eğer cumhurbaşkanı insiyatif alırsa yüzde 35 olabilir yoksa yüzde 30 dedim. Beklenen bir şeydi zaten

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