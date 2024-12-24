Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


24 Aralık 2024 21:08
30 Nisan ne alaka?

Uzman ve başöğretmenlik süre hesaplamasında 30 Nisan ne alaka arkadaşlar? Mantıklı bir gerekçesi var mı acaba?

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