Uzman yardimciligi gibi mülakat gerektiren bazı kadrolar icin hazirlanmayi dusunuyorum. Parantez icinde referans yazdim ama acikca soylemk gerekirse herhangi bir torpilimiz olmadan bu kadrolara girmek ne derece mumkun ? Tecrubesi olanlar paylasirsa sevinirim

Uzman yardimciligi gibi mülakat gerektiren bazı kadrolar icin hazirlanmayi dusunuyorum. Parantez icinde referans yazdim ama acikca soylemk gerekirse herhangi bir torpilimiz olmadan bu kadrolara girmek ne derece mumkun ? Tecrubesi olanlar paylasirsa sevinirim