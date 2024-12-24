KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


24 Aralık 2024 21:11
"REFERANS"
Uzman yardimciligi gibi mülakat gerektiren bazı kadrolar icin hazirlanmayi dusunuyorum. Parantez icinde referans yazdim ama acikca soylemk gerekirse herhangi bir torpilimiz olmadan bu kadrolara girmek ne derece mumkun ? Tecrubesi olanlar paylasirsa sevinirim

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