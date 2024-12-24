Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Aralık 2024 21:26
Yeni asgari ücretin enflasyona etkisi

Arkadaşlar asgari ücret yüzde 30 zam ile 22100 lira oldu. Merkez bankasının 2025 yılı enflasyon hedefi yüzde 21. Acaba yeni asgari ücretle 2025 yılı enflasyonu ne olur?

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