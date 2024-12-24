KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


24 Aralık 2024 21:34
Merkezi atama

Makine mühendisliğinden mezun oldum ve 2024 KPSS sınavından 86 puan aldım sizce nasıl bir yol izlemeliyim ? Daha önce bununla ilgili bir tecrübem olmadı.. Bu konuda bana yardımcı olabilir misiniz ?

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