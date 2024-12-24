Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


24 Aralık 2024 21:39
Hizmet puanı iller arası tayin

Merhabalar hizmet puanı en son 1 temmuzda güncellenmiş gözüküyor önümüzdeki Ocak tayininde 5 aylık kısımda eklenecek değil mi güncel puan sayılacak?


kurumlararasigecis00
Aday Memur
24 Aralık 2024 22:05
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Gamzee358
Aday Memur
24 Aralık 2024 22:25

Evet yıl sonu guncellenir

Toplam 2 mesaj

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