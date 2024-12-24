proje okullarının azaltılması

bakan bey geçenlerde proje okullarının azaltılacağını ifade etmişti. bu konuyla ilgili gelişme oldu mu, bilgisi olan var mı acaba?

bakan bey geçenlerde proje okullarının azaltılacağını ifade etmişti. bu konuyla ilgili gelişme oldu mu, bilgisi olan var mı acaba?